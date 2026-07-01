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Auto: 146.423 immatricolazioni a giugno (+10,59%), 936.783 in I semestre (9,58%)

Redazione

Auto: 146.423 immatricolazioni a giugno (+10,59%), 936.783 in I semestre (9,58%)

Mer, 01/07/2026 - 18:20

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A giugno 2026 sono state immatricolate 146.423 autovetture a fronte delle 132.402 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 10,59%. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da gennaio a giugno sono stati immatricolati 936.783 autoveicoli, il 9,58% in più degli 854.910 dello stesso periodo dell’anno precedente. I trasferimenti di proprietà sono stati 481.205 a fronte di 439.475 passaggi registrati a giugno 2025, con un aumento del 9,50%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 627.628, ha interessato per il 23,33% vetture nuove e per il 76,67% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 30.06.2026, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di giugno 2026.

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