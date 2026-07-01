Organizza crociera nel Mediterraneo con la famiglia, ma la Polizia gli notifica condanna a 2 anni di reclusione e divieto di espatrio

Aveva organizzato una crociera nel Mediterraneo per trascorrere, insieme alla famiglia, alcuni giorni di relax, ma la vacanza è sfumata a seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato dopo la richiesta di rilascio del foglio di accompagnamento del nipote minorenne.

Infatti, i poliziotti dell’Ufficio Passaporti incaricati di trattare la pratica si sono accorti che sull’uomo pendeva un provvedimento di condanna definitiva a 2 anni e 27 giorni di reclusione per i reati di ricettazione e rapina, con sospensione dell’esecuzione. Così, quando si è presentato in Questura, oltre al provvedimento, gli è stato notificato il divieto di espatrio.