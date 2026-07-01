Caltanissetta. Avvisi TARI, chiarimenti del Comune: nessun aumento delle tariffe comunali

In merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi relative a presunti aumenti della TARI a Caltanissetta, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di assicurare una corretta informazione ai cittadini.Ad oggi il Comune non ha ancora deliberato il Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti e le relative tariffe TARI, adempimenti che la normativa consente di effettuare entro il termine del 31 luglio. Dalle verifiche effettuate non risultano aumenti tariffari programmati.Gli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti sono stati elaborati applicando le tariffe TARI già vigenti per l’anno 2025, senza alcuna variazione in aumento disposta dal Comune.È inoltre necessario precisare che negli avvisi sono presenti le nuove componenti perequative previste da ARERA per gli anni 2025 e 2026. Tali importi non costituiscono un aumento della TARI comunale, ma sono componenti obbligatorie stabilite dalla regolazione nazionale e applicate secondo le disposizioni vigenti: le stesse ammontano a 6 euro per utenza.Ne consegue che eventuali variazioni dell’importo complessivo riportato negli avvisi non sono riconducibili ad un aumento delle tariffe TARI deliberate dal Comune, che sono rimaste invariate, ma devono essere valutate considerando le diverse voci che compongono l’avviso di pagamento.Gli uffici competenti continueranno a garantire ogni utile chiarimento ai cittadini, precisando che gli avvisi TARI sono stati emessi nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle tariffe attualmente applicate.