Visite istituzionali del Questore nei Comuni della Provincia nissena

Continuano le visite istituzionali della signora Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello nei comuni della provincia nissena. Il Questore è stato in visita al Comune di San Cataldo dove ha incontrato il Sindaco Gioacchino Comparato.

Poi è stata al Comune di Riesi dove è stata accolta da Salvatore Emiliano Sardella Sindaco di Riesi, Salvatore Letizia Sindaco di Sommatino e Gianfilippo Maria Biancheri Sindaco di Delia. Gli incontri, pianificati dal dirigente della Digos Arcangelo Graci, sono stati l’occasione per conoscere meglio le varie realtà del territorio e le sue problematiche al fine di ottimizzare le azioni preventive e repressive di contrasto alla criminalità ed elevare, al contempo, il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza.

Il Questore ha inoltre sensibilizzato gli amministratori locali sui contenuti della direttiva ministeriale avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, richiamata da ultimo da una circolare della Questura di Caltanissetta, diretta anche ai sindaci, al fine di adeguare i livelli di safety e security in occasioni delle pubbliche manifestazioni.