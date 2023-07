Viola prescrizioni arresti domiciliari: nell’Ennese eseguita dalla Polizia custodia cautelare in carcere per un uomo

Personale della Polizia di Stato del Commissariato distaccato di P.S di Nicosia, ha dato esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di un uomo residente nella provincia di Enna. Quest’ultimo dopo le incombenze di rito è stato associato presso la casa Circondariale di Enna a disposizione dell’A.G.

Tale ordinanza giunge al termine di una vicenda giudiziaria di alcuni mesi. In un primo momento era stata emessa nei confronti dell’uomo una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa da parte del Commissariato distaccato di Leonforte. All’uomo erano stati contestati i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.

Nel marzo scorso nei confronti dell’indagato veniva emesso un provvedimento di aggravamento della predetta misura cautelare, per cui lo stesso veniva ristretto in regime di arresti domiciliari. Successivamente, il Commissariato di PS di Nicosia, a seguito di attività di controllo e prevenzione dei reati, redigeva comunicazione di notizia di reato alla procura della Repubblica presso del Tribunale di Enna segnalando la accertata violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari.

A seguito di questa attività di P.G pertanto, attesa la sussistenza di una accresciuta pericolosità sociale dell’indagato e le accresciute esigenze cautelari, è stata emessa l’ordinanza di carcerazione.