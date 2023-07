Villalba, alunno villalbese “operativo” in visita al distaccamento VV.FF. Mussomeli grazie al suo professore

VILLALBA – Aveva un sogno il ragazzo villalbese Zuzzè Samue che fino a giugno ha frequentato la scuola media G, Garibaldi di Villalba, guidata dalla D.S. Loredana Matraxia. E, complice il suo professore Giuseppe Maria Spera, questo sogno è diventato realtà. Da dire che, durante la frequenza del corso dell’anno scolastico, appena concluso, il ragazzo ha nutrito sempre un forte amore ed ammirazione verso i vigili del fuoco. “Alla fine degli esami – ha raccontato il professore Spera – dopo avere avvisato il responsabile locale dei pompieri Giuseppe Sorce di Mussomeli, ho comunicato a Samuel che lo avrei portato in visita presso la caserma de VV.FF di Mussomeli. E così, accompagnato anche dai genitori di Samuel ci siamo recati presso il distaccamento di Mussomeli dove il ragazzo ha avuto un’accoglienza davvero straordinaria da parte di tutti i vigili presenti. Era emozionato il ragazzo -continua il professore – perchè ha coronato il suo sogno, quello di suonare la sirena e salire su i mezzi in dotazione del distaccamento. Assai compiaciuti i pompieri , gli hanno fatto indossare gli indumenti della categoria felici di avere regalato momenti di gioia ad una persona, innamorata del corpo dei Vigili del Fuoco. Al termine della visita gli hanno persino regalato due maglie. Evidentemente, Non è mancato il ringraziamento del prof. Spera per i Vigili del Fuoco per la loro disponibilità ed accoglienza riservata a Samuel, che, grazie a loro, è stato “operativo” nel lavoro riservato ai pompieri.