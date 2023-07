Vescovo di Piazza Armerina mons. Rosario Gisana su vicenda molestie a Gela: “l’ho appresa dai giornali”

Sulla vicenda di un uomo accusato di atti sessuali su un minorenne a Gela è intervenuto con una nota il vescovo della Diocesi di Piazza Armerina.

“Il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina mons. Rosario Gisana – si legge nella nota – ha appreso dai giornali la notizia della richiesta di un rinvio a giudizio nei confronti “di un uomo di Gela, assiduo frequentatore e figura di spicco di una parrocchia della città, accusato di atti sessuali con minorenne”, così come scrive la Squadra Mobile in una nota, da parte della locale Procura della Repubblica.

Nel documento diffuso alla stampa dalla Squadra Mobile di Caltanissetta non compare alcun riferimento testuale né alla Diocesi, né al Vescovo, contrariamente a quanto fanno alcune testate che ne hanno ripreso il contenuto inserendone alcuni dati non veritieri. A tal proposito infatti si precisa che Mons. Gisana non ha mai incontrato la presunta vittima, né i suoi familiari. Nessun colloquio, nessuna richiesta di udienza.

Venuto a conoscenza della vicenda già denunciata alle autorità giudiziarie – per il tramite del vice- parroco (sentito poi anche come testimone in aula) – il Vescovo ha chiesto che la persona che oggi la Procura chiede di rinviare a giudizio, venisse allontanata dal parroco della parrocchia in questione, come nei fatti è poi avvenuto. Si confida nel lavoro della Magistratura perché possa chiarire i contorni di questa vicenda”.