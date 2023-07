Vallelunga. Un successo l’incontro sul tema della Comunità energetica rinnovabile

VALLELUNGA. Nella sala polifunzionale di piazza Europa si è tenuto l’incontro informativo sul tema “Comunità energetica rinnovabile: cos’è e quali vantaggi per i cittadini e per le attività produttive”.

A presentare l’argomento il Sindaco Giuseppe Montesano con l’intervento qualificato del responsabile della società MCQ Group, incaricata della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la costituzione delle comunità energetiche di Vallelunga Pratameno.

Tante le domande dei presenti che hanno trovato puntuali risposte da parte del Sindaco e del responsabile della MCQ Group. Come ha sottolineato il Sindaco la comunità energetica rinnovabile e solidale, la cui costituzione è interamente finanziata dalla Regione Siciliana, oltre a essere un aiuto concreto alle famiglie e alle attività produttive, abbassando la spesa della bolletta energetica, oltre a ridurre le emissioni in atmosfera dei gas serra provenienti dalla produzione di energia elettrica da fonti fossili, rappresenta un cambio di prospettiva dei rapporti sociali molto importante che ci permette di “ripensare“ la società del futuro in chiave collettiva.