Vallelunga. Riapre la Villa comunale e il Parco giochi di via Agrigento

VALLLELUNGA. Riaperta la Villa Comunale e il parco giochi di via Agrigento. L’accesso al pubblico, come si ricorderà, era stato precluso a causa di atti vandalici perpetrati da ignoti, come l’abbattimento di alcuni pali dell’illuminazione lasciando allo scoperto cavi elettrici e determinando gravi rischi per l’incolumità pubblica.

Il pronto intervento dei tecnici comunali, tuttavia, ha consentito la rimozione delle situazioni di più grave pericolo e a conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria e di demuscazione, la villa comunale e il parco giochi riaprono al pubblico a partire da oggi, dalle ore 10,00 alle ore 21,00