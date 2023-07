Vallelunga. Incontro in aula consiliare per valorizzare i vini dei piccoli produttori locali

VALLELUNGA. S’è svolto un incontro nell’aula consiliare del Comune per valorizzare i vini dei piccoli produttori locali. Si tratta di un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha voluto proprio per incentivare la produzione vitivinicola e sostenere le ragioni dei piccoli produttori locali.

Nell’occasione, il sindaco Giuseppe Montesano ha mostrato grande soddisfazione per la riuscita dell’evento ringraziando in particolare l’enologo Gianni Giardina, già vice presidente nazionale dell’organizzazione nazionale assaggiatori di vino per la gentile partecipazione, e il concittadino Sergio Emmanuele per aver promosso l’ evento.