Tennis. Il 31 luglio il talento gelese Salvatore Elia Di Simone parte per il suo primo torneo mondiale ITF Junior a Leira in Portogallo

Un gran talento del tennis Salvatore Elia Di Simone. Classe 2007l, ha iniziato a giocare a tennis in un circolo di Gela, da 1 anno si allena in Accademia a Siracusa con il Tennis Club Match Ball e 2 volte l’ anno va a Bordighera Accademy Center Riccardo Piatti uno dei migliori allenatori e maestri al mondo, nonché, tra gli altri, ex allenatore di Jannik Sinner e Nole Djokovic, per confrontarsi con altre metodologie e tecniche di allenamento.

Un ragazzo del quale si dice un gran bene e che ha già iniziato un percorso da professionisti internazionali e in 5 tornei, Portogallo, Albania, Germania, Bulgaria e Malta ha raggiunto un Ranking internazionale Under 16 di 1221.

Adesso ha lasciato anticipatamente gli Under 16 per iniziare il percorso mondiale ITF Junior Under 18 avendo ancora appena 16 anni. Il prossimo 31 Luglio è in partenza per il suo primo torneo mondiale Itf Junior a Leira in Portogallo con i suoi compagni di allenamento e il suo Coach Nico De Simone. Insomma, nuove esperienze internazionali per un talento cristallino del tennis siciliano e della provincia nissena.