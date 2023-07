Sutera. Eseguiti lavori di scerbamento sul percorso della Magna Via Francigena

SUTERA. “La Magna Via Francigena rappresenta per la nostra amministrazione comunale non solo un asset strategico per lo sviluppo turistico della nostra amata Sutera ma simboleggia soprattutto un elemento forte dell’identità Suterese: l’ospitalità”.

Ad affermarlo è stata l’amministrazione comunale, che ha aggiunto: “Non abbiamo perso tempo e appena insediati ci siamo coordinati con il comitato locale che si occupa del percorso, su sollecitazione dell’ Assessore alla Magna Via Francigena Onofrio Lo Bue, siamo andati ad eseguire un sopralluogo sul percorso che ci ha portato a determinare la necessità di alcuni lavori di manutenzione e scerbamento che abbiamo pianificato, deliberato ed affidato alla ditta Corbetto che oggi ne sta curando l’esecuzione”. Continua così l’impegno dell’amministrazione Catania a valorizzare e migliorare le risorse presenti finalizzandole ad uno sviluppo organico nel futuro a servizio della crescita economica e sociale della Città di Sutera.