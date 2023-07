Sutera. Consegnati i lavori per il ripristino del “Campanone”, con la cella campanaria e la nuova campana

SUTERA. Dopo il danneggiamento del “campanone” avvenuto nell’aprile scorso, finalmente tra poco inizierà a suonare nuovamente. Ieri, 14 luglio, alla presenza del Vice Sindaco Dott. Magro, è stata effettuata la consegna dei lavori per il ripristino della cella campanaria e la realizzazione della nuova campana in bronzo, alla ditta FAREL impianti S.r.l.

Il giovane amministratore Magro, commentando l’evento, ha sottolineato: “Sono davvero felice per questo risultato. Per noi il campanone è un simbolo di festa, che con il proprio suono fa vibrare dolcemente il cuore di ogni suterese. Ho puntato personalmente tanto in questo progetto, prima da coordinatore cittadino di partito FI, e ora da Vice Sindaco. Lo stesso, conclude – ringrazio tutti, dagli uffici comunali, al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, e non per ultimo un grazie per l’impegno all’On. Mancuso, che più di noi ha voluto e ha creduto in questa opera”.