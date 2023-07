Sutera, aumento indennità di carica agli amministratori: C’è la delibera

SUTERA – Così in una nota i consiglieri comunali di minoranza: “Prendiamo atto con profonda delusione del primo atto politico compiuto dalla nuova giunta comunale, eletta con la lista “Insieme si può cambiare”, che ha deciso con delibera di giunta n. 83 del 7 luglio 2023 di aumentare le proprie indennità di carica”. “In un periodo di profonda crisi- economica nazionale – continua ancora la nota – , che si ripercuote pesantemente anche sul nostro territorio, la nuova Amministrazione ha scelto di perseguire un “progetto di cambiamento” a spese dei cittadini di Sutera.. Anche la precedente amministrazione si è trovata in passato di fronte a questa possibilità. Tuttavia, intendendo la politica come spirito di servizio verso la comunità, ha scelto di mantenere le indennità di carica invariate e con gli importi dimezzati, proprio per non gravare sui conti pubblici e sui propri

concittadini. Invitiamo, pertanto, la Giunta a mostrare con i fatti quanto proclamato nel corso della campagna elettorale creando, con il surplus rinveniente dall’aumento dell’indennità di carica, un fondo di solidarietà per le esigenze e i bisogni delle fasce più deboli” .