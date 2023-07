Situazione critica nel palermitano, incendio vicino ospedale Cervello. Evacuate 1550 persone

Situazione decisamente delicata per via degli incendi a Palermo. Le fiamme che da ore bruciano contrada Inserra alle porte del capoluogo stanno minacciando anche l’ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono impegnati dalla notte scorsa nelle operazioni di spegnimento. Al momento non è stata disposta l’evacuazione dell’ospedale. La situazione sarebbe sotto controllo e l’attività ospedaliera sta continuando. A Mondello finora sono state evacuate 50 famiglie. Situazione di estrema emergenza anche ad Altofonte, gente in strada e impaurita per via degli incendi che da ore stanno minacciando anche il centro abitato.

Sono state evacuate circa 1.500 persone a Palermo. Gli incendi, che stanno interessando tutta la zona collinare periferica della città “al momento, sono in gestione, non si registrano più condizioni critiche come quelle di stanotte”, fa sapere la Protezione civile. I canadair e gli elicotteri della Forestale regionale, alle prime luci dell’alba, hanno iniziato a operare spegnendo le fiamme più pericolose. Le zone più colpite del palermitano sono quelle di Baida, Ciaculli, Mondello, Tommaso Natale, Capo Gallo, Pizzo Sella, Borgetto, Terrasini, Poggio Ridente.Le famiglie evacuate sono state accolte nell’area di attesa in piazzale Francia predisposta dalla Protezione civile regionale. “Tuttavia molti stanno rientrando nelle proprie case le quali non sono più a rischio incendio”, fa sapere ancora la protezione Civile.