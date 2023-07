Una tragedia del lavoro s’è consumata a Santa Ninfa, comune del Trapanese. Qui un uomo di 56 anni, ha perso la vita rimanendo schiacciato dal trattore che stava conducendo.

L’uomo stava lavorando in una campagna di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo che guidava s’è ribaltato e lo ha travolto. Vani gli interventi dei soccorritori. Purtroppo per il 56enne non c’è stato nulla da fare.