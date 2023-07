Sicilia, On. Catania: “Turismo tematico e infrastrutture leggere per i Comuni, domande entro il 25 agosto”

La Regione Siciliana ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso finalizzato all’acquisizione di candidature per l’assegnazione di dotazioni infrastrutturali leggere da assegnare ai Comuni nell’ambito del progetto LA THEM «Labels de qualité et Tourisme tHématique: actions pour la structuration et la croissance de réseaux de PM Es transfrontaliers».

A spiegare l’iniziativa è l’onorevole Giuseppe Catania.

L’avviso raccoglie le candidature per la assegnazione di dotazioni infrastrutturali leggere, da allocare in aree urbane di pertinenza di Enti Comunali, in cui svolgere – ad accesso libero – attività riferite ai segmenti turistici oggetto del Progetto.

“A titolo esemplificativo e non esaustivo – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – verranno considerate ammissibili quali dotazioni infrastrutturali leggere: attrezzature per la pratica sportiva all’aria aperta (ad es. pareti per arrampicata, attrezzature ginniche, segnaletiche, etc.); attrezzature per l’intrattenimento bambini, la facilitazione degli spostamenti (ad esempio piccole giostre, piccole palestre, piccoli sistemi di abbattimento barriere architettoniche, etc.); dotazioni per fruizione segmento enogastronomia (ad esempio attrezzature aree picnic, cestini butta carte, etc.)”.

Le istanze dovranno indicare come oggetto: “Avviso per l’acquisizione di candidature per l’assegnazione di dotazioni infrastrutturali leggere – Progetto transfrontaliero La.Them.” ed inviate, a pena di inammissibilità, entro il 25 agosto 2023.Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito:https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-6-manifestazioni-spettacolo-iniziative-turistiche-44