Sicilia. Nel Messinese operaio di 40 anni perde la vita cadendo da una struttura in legno

Incidente sul lavoro a Caronia, in provincia di Messina. A perdere la vita è stato un operaio di 40 anni. L’uomo stava effettuando lavori per conto di una ditta su una struttura in legno quando, improvvisamente e per cause ancora da chiarire, è scivolato facendo un volo di circa cinque – sei metri.

Cadendo sarebbe rimasto infilzato da una sporgenza metallica all’altezza dell’addome causandogli gravi lesioni che si sono poi rivelate fatali. Inutile s’è purtroppo rivelato l’intervento da parte dei soccorritori del 118, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.