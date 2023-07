Sicilia. Incidente al settimo mese di gravidanza: ricoverata in gravi condizioni perde la bimba

Nello scontro tra due moto avvenuto a Santa Teresa Riva ad avere la peggio è stata una 18enne che tra due mesi avrebbe partorito. La ragazza infatti è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due moto e purtroppo ha perso la bambina che portava in grembo.

La donna era su uno scooter con il suo fidanzato, anche lui rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto sul lungomare Paolo Borsellino. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato tra due moto.

La 18enne è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, dove non è stato possibile salvare la bimba che portava in grembo. La ragazza, che è stata operata all’alba all’ospedale di Taormina, è stata poi trasferita al Policlinico di Catania con prognosi riservata e, come riportato da Messina Today, rischia anche l’amputazione di un arto.