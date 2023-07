Sicilia. Ancora una giovane vita spezzata da un incidente stradale: muore ragazzo di 18 anni appena diplomato

Ancora una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Stavolta a perdere la vita è stato un diciottenne di Marsala. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, è uscito fuori strada e con l’auto si è schiantato contro un muretto. Inutili i soccorsi, l’ambulanza quando è giunta sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Con lui sul sedile passeggero una ragazza di 17 anni rimasta ferita e trasportata in ospedale.

L’incidente si è verificato a Marsala. Il ragazzo era a bordo di una Volkswagen Polo che stava guidando. Ad un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finito dritto contro un muretto, morendo sul colpo per le gravi lesioni riportate. Una tragedia resa ancor più straziante dal fatto che la diciottenne vittima da poco s’era diplomato all’istituto tecnico tecnologico presso l’istituto superiore ‘Giovanni XXIII-Cosentinò”