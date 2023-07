Si addormenta in un parco: 27enne travolta e uccisa da un tosaerba

Si era addormentata in un parco ma il giardiniere non si è accorto della sua presenza e l’ha travolta con il tosaerba uccidendola. Dramma in California, dove una 27enne è morta nel Beard Brook Park a Modesto. La donna, senza fissa dimora, lascia una figlia di 9 anni e la sua famiglia chiede giustizia.

Stando a quanto riporta la stampa americana, è stato il giardiniere a lanciare l’allarme dopo essersi reso conto di quanto successo. L’operaio ha detto di non aver visto la donna addormentata fino a quando non ha notato un corpo nell’erba che aveva già travolto, ha spiegato alla polizia locale, che intervenuta sul posto, ha ritrovato la donna ormai morta dopo essere stata travolta dal mezzo.