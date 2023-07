Scuola: docente svolge servizio militare e civile. Tribunale gli riconosce 22 punti

Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 20.07.2023, ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Domenico Paolo Chiparo, disponendo di riconoscere 22 punti al docente per l’aver lo stesso espletato il servizio militare e quello civile, seppur non in costanza di nomina.

In particolare, infatti, il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 109/2023 ha accertato e dichiarato il diritto del docente a vedersi riconoscere il punteggio di 10 punti aver espletato 11 mesi di servizio di leva; mentre 12 punti per quello civile svolto per un anno, per l’effetto condannando il Ministero dell’Istruzione alla rettifica del punteggio in graduatoria.

Si tratta di un provvedimento che consente al docente di ottenere il punteggio prima dell’inserimento delle 150 preferenze e dà quindi la possibilità a quest’ultimo di ottenere un incarico annuale.

L’avvocato Chiparo si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto aggiungendo che: “E’ bello leggere l’emozione negli occhi di chi finalmente può ottenere giustizia. Chi sceglie di fare questa professione vive di questi momenti. Imporsi e lottare per il riconoscimento dei diritti dei propri assistiti è alla base del nostro lavoro e vederli riconosciuti è fonte di grandissime soddisfazioni personali e professionali. Sono felice, pertanto, che il docente potrà ottenere un incarico annuale e non una semplice supplenza breve a fronte dei 22 punti che verranno riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, soprattutto alla luce del momento di cri economica in cui versa il nostro Paese”.