Scontro frontale dopo il bivio di Licata tra un Mitsubishi Pajero ed una Peugeot 206: cinque i feriti, uno è in gravi condizioni

Tremendo l’incidente che s’è verificato dopo il bivio di Licata. Il bilancio parla di 5 feriti gravi, di cui uno trasportato in ospedale con l’elisoccorso. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un fuoristrada Mitsubishi Pajero con a bordo due anziani ed una Peugeot 206 su cui viaggiavano tre 40enni.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti del Commissariato locale e ambulanze del 118. L’impatto è stato violentissimo. Quattro dei cinque feriti sono stati caricati sulle ambulanze e trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Il quinto, in gravi condizioni, è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. In queste ore le forze dell’ordine sono impegnate nella ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.