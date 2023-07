Santa Caterina. Indetta manifestazione di interesse per gestione centri estivi 2023. Istanze entro il 24 luglio

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha reso noto che è stata indetta la manifestazione di interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione dei centri estivi 2023 per minori di età compresa tra 3 e 17 anni. Le istanze vanno presentate entro e non oltre le ore 12 del 24 luglio.

Possono parteciparvi:

Organizzazioni del Terzo Settore

Enti riconosciuti dalle confessioni religiose con almeno un anno di esperienza maturata;

Associazioni o società sportive dilettantistiche;

Privati, società, ditte individuali, enti, agenzie e associazioni che svolgono attività educative con almeno un anno di esperienza maturata.

Per maggiori informazioni e per le modalità di presentazione delle istanze è possibile cliccare al link https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…