Salvata in extremis in ospedale dopo un intervento chirurgico, bambina di 5 anni ringrazia medici e infermieri con due disegni

E’ stata salvata in extremis dopo che, giunta al Policlinico di Bari in gravi condizioni dopo un incidente stradale, è stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. Per questa ragione ha deciso di ringraziare i medici che l’hanno salvata con due disegni.

E’ la singolare storia che arriva dalla Puglia. Qui una bambina di 5 anni è stata salvata grazie ad un intervento che le ha rimosso la metà destra del fegato. Per ringraziare l’équipe medica che l’ha operata, la piccola ha deciso di fare due disegni: il primo per i dottori, con un cuore rosso dentro l’altro, e il secondo per gli infermieri e le infermiere con nome e ritratto di ciascuno di loro.

L’operazione ha comportato la rimozione della metà destra del fegato. L’operazione è stata condotta dall’équipe medica del professore Francesco Tandoi, direttore dell’unità operativa di Chirurgia epatobiliare del Policlinico di Bari. L’account Instagram dell’ospedale ha condiviso i due disegni realizzati dalla bambina per medici e infermieri. “È stata dimessa in ottime condizioni cliniche. Dovrà fare controlli periodici e completare il percorso di riabilitazione – si legge -. L’intervento è andato bene grazie all’eccezionale impegno di un team medico multidisciplinare”.