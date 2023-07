Ritrovati dai Vigili del Fuoco i corpi senza vita dei due fratellini di 6 e 7 anni scomparsi: sono annegati in una vasca per l’irrigazione

Ha fatto registrare un tragico epilogo la ricerca di due fratellini di 6 e 7 anni che erano scomparsi ieri pomeriggio nella campagna tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati dai vigili del fuoco, dopo le ricerche durate quasi tutta la notte, in una grossa vasca per l’irrigazione, grande quaranta metri per quaranta, dove l’acqua è profonda tre metri.

I sommozzatori hanno lavorato in condizioni difficili, dato il buio pesto, ma sono riusciti a recuperare i corpi delle piccole vittime in poche ore. A dare l’allarme erano stati i genitori. Tuttavia le ricerche non hanno avuto l’esito sperato in quanto i loro piccoli sono stati ritrovati morti in fondo a quella grossa vasca.

La Polizia ha avviato le indagini del caso al fine di ricostruire la dinamica di quanto tragicamente accaduto.