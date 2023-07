Prima gara di torte “Pro Loco” a Resuttano: Prelibatezze e successo

RESUTTANO – ( DI Daniele Polizzi) – Domenica 9 luglio tutta Italia si è svolta la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Circa 800 Pro Loco hanno dato vita a iniziative di diverso genere. Anche la Pro Loco di Resuttano ha aderito, organizzando la prima gara di orte con a seguire degustazione gratuita delle stesse e spettacolo musicale con il Duo Melody Cinzia & Ray. L’evento è stato realizzato grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della BCC G.Toniolo e San Michele di San Cataldo ma soprattutto grazie all’impegno, non solo, del gruppo di volontari della Pro Loco ma delle numerose iscritte che hanno deliziato prima gli occhi e poi il palato dei tanti spettatori presenti. Con piacere si è notato una corposa partecipazione di ragazze oltre che di signore a dimostrazione del fatto che a Resuttano l’arte culinaria e nello specifico pasticcera è molto ferrata. In tutto 18 torte di diverso genere hanno rappresentato il modo di essere di ognuno delle iscritte. Giuria d’eccezione con il meglio della pasticceria nissena. La presenza dei maestri pasticceri Lillo Defraia e Ottavio Miraglia collaborati dalla bravissima Simona Bruno hanno dato sicuramente maggior prestigio, valore, trasparenza ed equità ad una gara molto ma molto combattuta per la bravura delle pasticcere. Nello sport si sa che è normale che ci sia una sana competizione, a volte anche appassionata ma dopo è importante uscire dal campo più amici di prima.Questo è quello che hanno voluto trasmettere i maestri Defraia e Miraglia dicendo che quella di ieri non si doveva vedere come una gara ma come un momento di crescita per tutti.Il maestro Defraia ricordava come 15 anni fa era già stato a Resuttano perchè chiamato come giuria per un’altra gara di torte organizzata e che lui è sempre disponibile per questi incontri costruttivi.Molto apprezzate tutte le torte infatti anche i giudizi dati dai due maestri sono stati positivi e incoraggianti. Sono stati assegnati tre premi: la torta più originale, la torta migliore e la torta più sfiziosa. I premi con punteggi al fotofinish sono andati a Martina Filì per la torta più originale con “Dolcezza infinita tris di cioccolato”, a Maria Rosa Russotto per la torta migliore con “Frutta in cassetta” e a Maria Rosaria Rossi per la torta sfiziosa con “Sacher”. A fine premiazione ,il Presidente della Pro Loco , il ragioniere Giuseppe Sabatino ha omaggiato i due maestri di una targa ricordo e subito dopo ha avuto inizio la degustazione delle torte per la gioia dei presenti alla ricerca del pezzo di torta che più li avevano colpiti durante l’esposizione. Il tutto sempre con la musica del Duo Melody che ha animato la serata. In seguito alla degustazione il gruppo dei volontari Pro Loco è salito sul palco per la premiazione delle tre vincitrici. A tutte le iscritte alla gara è stata consegnata una pergamena di partecipazione.Targa di ringraziamento per l’Amministratore Comunale e per la BCC per il patrocinio. Da Vallelunga Pratameno è arrivato il Presidente Provinciale della Pro Loco, Loreto Ognibene, per consegnare una targa di ringraziamento al Presidente Sabatino che dopo 25 anni passa il testimone al nuovo Presidente della Pro Loco di Resuttano che sarà Antonio Genduso, votato all’unanimità dal gruppo per l’impegno e la dedizione al lavoro che ha sempre mostrato. La serata è poi proseguita con musica e balli fino a tarda notte.