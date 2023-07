Parrocchia del Carmelo, stasera concerto organistico coi Maestri Stefano Indelicato e Salvatore Piparo

MUSSOMELI – Si susseguono gli appuntamenti religiosi in preparazione della festa della Madonna del Carmelo e, stasera, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 20:00, subito dopo la celebrazione eucaristica, all’interno dell’omonima parrocchia, avrà inizio un momento all’insegna della cultura ed esattamente un concerto organistico coi maestri Stefano Indelicato e Salvatore Piparo: iniziativa, assai cara alla confraternita carmelitana ed apprezzata dall’Associazione Culturale “Mussomeli nella Storia, Ufficio per la Pastorale di Tempo Libero Turismo e Sport”. Tale momento è mirato ad un dettaglio presente da anni nelle chiese di Mussomeli e, da qualche anno a questa parte, fortunatamente recuperato. Si tratta di capolavori autentici di arte organara siciliana, ovvero la presenza di organi a canne storici che godono di una storia a se, da un punto di vista organologico a tal proposito, e che da qualche tempo sono stati attenzionati e segnalati dal M° Stefano Indelicato. Da sottolineare che il M° Stefano Indelicato – pianista, organista e didatta – da 20 anni operante come organista al Santuario Diocesano Maria S.S dei Miracoli della nostra cittadina, si accinge a completare gli studi organistici e proprio questa sera ci porterà a conoscere il patrimonio di arte organaria mussomelese, che consta di ben quattro strumenti storici, che partono dal ‘700 fino a metà ‘800. A questi ne segue un quinto moderno che da due anni si trova nella Chiesa Madre. L’evento si articolerà in due fasi, la prima nella quale il maestro esporrà la tematica attraverso del materiale multimediale, seguirà appresso la seconda con un concerto che vedrà protagonista l’organo a canne ottocentesco della parrocchia. Il maestro si esibirà da solista e in duo con il M° Salvatore Piparo al flauto e all’ottavino. Appuntamento a stasera, dunque, con la buona musica. Intanto ieri sera, sempre nell’ambito dei festeggiamenti carmelitani ha avuto luogo la conferenza sulle confraternite di Mussomeli,tenuta dall’ing. Giuseppe Canalella