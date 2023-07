Mussomeli, Medici argentini al Circolo “Trabia”: “Felici di lavorare all’Ospedale. Gente accogliente e affabile”

MUSSOMELI – Continuano assai partecipati i venerdì del Circolo Trabia – Paolo Emiliani Giudici – in Piazza Roma, diretto da Calogero Mistretta, ritornato alla guida dell’antico sodalizio. Un venerdì, dove si è respirata aria argentina con la presenza di medici di quella nazione, giunti a Mussomeli per svolgere il lavoro presso l’Ospedale di Mussomeli, da tempo, privo di tali figure professionali. Un arrivo a Mussomeli che li ha colmati subito di simpatia della gente e soprattutto per avere scelto Mussomeli come attività lavorativa presso l’Ospedale che da tempo non è riuscita a darele idonee risposte all’utenza, in continua preoccupazione per i mancati servizi in campo sanitario. Un incontro dunque che ha visto al tavolo della presidenza, il moderatore giornalista Peppe Taibi, Il Presidente del Circolo Calogero Mistretta, il sindaco di Mussomeli onorevole Giuseppe Catania, Erica Moscatello Allocco (esperta consulenza Agenda 2030), Hanno parlato in tanti, anche fra il pubblico presente, durante l’incontro, dove è stato possibile ascoltare direttamente i fatti per l’arrivo di questi medici argentini che hanno tenuto banco nella stampa locale e nazionale. Da dire subito che ci sono state le testimonianze dei medici Gustavo Javier Nizzo Miguens (ortopedico/traumatòlogo)., di Gabriel Pablo Miri (internista geriatra), di Luciano Verrone (ortoopedico/traumatologo), di Alejandro Bertolotti (Chirurgo), Saverio Sciarrino ( responsabile U.O. Medicina Generale e Presidente Commissione consiliare Sanità. Ospiti della serata i medici argentini :Gabriel Miri, Juan Bossio, Luciano Verrone, Gustavo Nizzo, Laura Lator, Alejandro Bertolotti, Francisco Perejra, Martin Venturini, Gabriela Merip. Un incontro al “Trabia” dal sapore di una festa di accoglienza e di auspici per il buon funzionamento del “M.I.Longo” di Mussomeli. (IL VIDEO E LE INTERVISTE).