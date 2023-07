Mussomeli, inaugurata in pieno centro storico galleria d’arte “Casa 15”. Presenti artisti locali

MUSSOMELI – Galleria d’arte a Mussomeli e c’è la Casa 15, inaugurata la sera dell’8 luglio 2023, in pieno centro storico, nella parte bassa del paese, tra il quartiere San Giovanni e il quartiere Santa Maria. Una casa, acquistata col progetto casa 1euro, ristrutturata e che diventa galleria d’arte, in un luogo alquanto silenzioso, ma che invita ad un felice risveglio della zona e dell’ambiente in generale all’insegna dell’arte. Assai felici i nuovi titolari dell’immobile, recentemente ristrutturato. Presente il sindaco, il prete don Sebastiano Lo Conte, i musici che col loro repertorio hanno reso solenne l’inaugurazione, a cui hanno partecipato artisti locali, curiosi e comuni cittadini che hanno apprezzato molto l’iniziativa. “Se dovessi spiegare – ha commentato il sindaco on.Catania, che idea avevamo di Rigenerazione Urbana quando siamo partiti con il progetto casa1euro lo spiegherei facendo visitare la galleria d’arte “Casa 15”, inaugurata questa sera a Mussomeli in Via Francesco Salamone,15. Innovazione artistica, riqualificazione edilizia contaminazione culturale tutto questo è “Casa 15”. Da oggi, conclude il sindaco Catania, mostre periodiche, laboratori d’arte e tanto altro.” Conclude ringraziando Deirdre Durrance per avere scommesso sulla comunità di Mussomeli.