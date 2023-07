Mussomeli, in preparazione della tradizionale festa della Madonna del Carmelo

MUSSOMELI . La comunità carmelitana mussomelese assieme a tutti i devoti della B.V.Maria del Monte Carmelo si apprestano a festeggiare la tradizionale festa liturgica dell’antica festa mariana che ricade la prossima domenica 16 luglio. Intanto, stasera, si inizia con messa e rosario e, a seguire, l’adorazione eucaristica animata dai fraticelli della Copiosa Redenzione. Domani 13, dopo la messa è prevista la conferenza sulle confraternite di Mussomeli col relatore ing., Giuseppe Canalella; venerdì 14, alle 20 concerto organistico con i maestri Stefano Indelicato e Salvatore Piparo: sabato, vigilia della festa celebrazione dei vespri solenni e la cantata dei fratelli; a seguire il conferimento della borsa di studio “Padre Callari”, domenica cedlle brazione di messe 8,30 – 10,00 – 11,30 – 19,00 messa all’aperto in Piazzetta Frangiamore e a seguire la processione col Simulacro della Madonna. Da segnalare l’attività collaterale promossa dalla Confraternita: L’intrattenimento ludico per i più piccoli e a seguire spaghettata, anguria, vino e torte fatte in casa. Insomma, un momento di socializzazione.