Mussomeli, esiti esami di stato a.s. 2022/2023 dell’Istituto “Hodierna”

MUSSOMELI – L’I.I.S. “G. B. Hodierna” ha pubblicato gli esiti degli esami di maturità 2023, la prima con le regole pre-covid, organizzato secondo le norme vigenti con due prove scritte nazionali e la commissione composta per metà da componenti esterni, con deroga per gli istituti professionali nuovo ordinamento e i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.(PCTO). I positivi risultati conseguiti confermano l’impegno profuso dagli studenti nel percorso di studi dei diversi indirizzi AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), TUR (Turistico) e MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica). Hanno conseguito la maturità con il punteggio massimo di 100 su 100 i seguenti studenti: 5 A AFM: Giuseppe Sciortino, Chiara Bellanca e Davide Sorce; 5 B AFM: Alessandra Savatteri (con lode), Francesco Schifano e Samuele Morreale (con lode); 5 TUR; Vittorio Pardi, Cristina Alessi, Roberta Guanà, Giusi Mendola (con lode), e Marta Scannella; 5 CAT; Cristian Sorce (con lode), Giuseppe Madonia e Ivan Giambrone. Hanno conseguito il titolo di studio con risultati soddisfacenti anche gli studenti dell’indirizzo MAT di Campofranco nonché dei corsi serali AFM e CAT. (IL VIDEO)