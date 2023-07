Motori. Primato di classe e podio per Samuele Cassiba alla 24^ edizione della Giarre – Montesalice – Milo

Continua il trend favorevole di risultati per Samuele Cassibba che alla 24^ edizione della Giarre-Montesalice-Milo, 6° round del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, lotta per il vertice e chiude nella prima piazza d’onore al 2° posto, facendo un ottimo bottino di punti fra le due gare. Il tempo complessivo delle due ascese di 6.400 chilometri che uniscono Giarre all’abitato di Milo per Cassibba, al volante della Nova Proto V8 2000 Sinergy di 6’49.41 è valso la seconda posizione assoluta. In gara 1 aveva fermato il cronometro su 3’23.40 poi, complici le alte temperature si è dovuto accontentare di 3’26.01.

Complessivamente un ottimo risultato per il portacolori che dopo i recenti successi e quello odierno, punta dritto al titolo di classe 2000.

Dopo la gara Cassibba ha dichiarato: “È stato un weekend faticoso, ma è andato bene e siamo contenti del risultato. Ieri abbiamo lavorato sull’elettronica dopo le ricognizioni e oggi i risultati in gara si sono visti soprattutto in gara 1 dove ho spinto un po’ di più. Il caldo è stato un ulteriore avversario, ma sono soddisfatto di come è andata. Per poter migliorare ancora è’ necessario affinare la guida nei tratti lenti, dove non trovo la massima fiducia. Ci concentreremo su questo nei prossimi impegni.”