Marianopoli, pannelli fotografici in piazza: interviene Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco

Marianopoli – Chiesto con una nota del 23 febbraio scorso l’intervento della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) dai consiglieri comunali Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro del gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli”, per ovviare, a loro parere, a un fatto che lede gravemente l’immagine del Comune, disorienta il sapere e provoca incultura. Essi infatti rappresentano che nel loro Comune, Marianopoli, sito in Sicilia nella zona nord del territorio della Provincia di Caltanissetta ed in particolare nella Piazza 4 Novembre, dove vi si affaccia uno dei prospetti del palazzo di città, nel recente passato (2021), lungo la ringhiera-corrimano che perimetra la piazza, nel lato prospiciente un “belvedere”, sono stati collocati dall’Amministrazione Comunale n. 12 pannelli fotografici in PVC di dimensioni cm. 150 x 75. Lo scopo della suddetta collocazione, per quanto si apprende dagli atti del Comune (DRS n. 132 del 14.12.2020 del Settore Affari Generali) di pannelli fatti su precise indicazioni dell’Assessore alla “Valorizzazione Artistica Urbana” dell’epoca, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’aspetto artistico e culturale del territorio, anche con opere realizzate da “artisti” locali. Ebbene, tra questi pannelli, il cui valore artistico-culturale e l’opportunità ed adeguatezza di collocazione in quel sito, è senz’altro discutibile anche sotto il profilo della liceità amministrativa stante che la piazza in questione ricade in zona vincolata paesaggisticamente dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, ve ne è in particolare uno, riportante il logo del Comune e raffigurante la “Rupe di Marianopoli” che sovrasta il centro abitato del comune omonimo. La cosa che ha stimolato l’interesse dei suddetti consiglieri comunali di opposizione ad interpellare la rispettabilissima Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO sta nel fatto che questo pannello reca la seguente didascalia “LE RUPI DI MARIANOPOLI (PROPRIETA’ DELL’UNESCO)”.