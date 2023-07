Marianopoli, concluso il servizio civile il sindaco ringrazia:”Grazie per come l’avete fatto”

MARIANOPOLI – Così in una nota uil primo cittadino Salvatore Noto: “Si è concluso ieri un bellissimo anno con le ragazze e il ragazzo del Servizio Civile Universale. E’ stato un percorso meraviglioso che ha visto 6 ragazze/i impegnati su più fronti a servizio della comunità. Un saluto pieno di emozioni, che, sono sicuro, sarà un arrivederci, perchè questo gruppo è stato veramente di grande livello umano e operativo e come comunità non possiamo perderlo. Ringrazio Loreto Ognibene, Presidente Provinciale delle Pro-Loco e l’Assessore Palmina Diminuco, rispettivamente per la progettazione ed il coordinamento. Alle ragazze e all’unico ragazzo del Servizio Civile sento di dover dire un immenso GRAZIE. Non solo per quello che hanno fatto, ma soprattutto per come lo hanno fatto. Una ventata di freschezza, di entusiasmo, di voglia di fare che si vede raramente. L’esperienza vissuta è stata un esempio di grande coesione sociale, di condivisione totale del percorso e degli obiettivi programmati. Ancora Grazie a tutti voi… e arrivederci alla prossima sfida”

Amministratore ·