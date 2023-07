Malore fatale per un 70enne mentre si trovava in spiaggia

Malore fatale per un uomo di 70 anni morto mentre si trovava in una spiaggia a Manfredonia, in provincia di Foggia. Ad accorgersi della presenza del corpo riverso in acqua, lungo la spiaggia Castello, sono stati alcuni bagnanti che hanno dato l’allarme. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia, è giunto personale del 118 e l’elisoccorso.

Tuttavia, nonostante tanto dispiegamento, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Non è stato accertato al momento se il malore che ha colpito l’uomo possa essere attribuito al gran caldo che si sta registrando in queste ore, con la temperatura che in provincia di Foggia ha superato i 40 gradi.