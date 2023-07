La Giovane Orchestra Sicula premiata a Taormina dal sindaco De Luca per il XVII Nations Awards al Teatro Antico

SAN CATALDO. Per il XVII Nations Award la Giovane Orchestra Sicula è stata premiata per il suo decimo anno dalla fondazione. A premiarla è stato Cateno De Luca Sindaco di Taormina presso il suo Teatro Antico.

Emozioni su emozioni, dunque, per l’Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi. Quest’ultimo ha inteso ringraziare Alberto Profeta Tenore e Silvia Di Falco per aver condiviso i brani di Morricone interpretati dalla sua Orchestra, Lidia Schillaci per aver onorato della sua splendida voce.

Parole di elogio anche a tutto il suo prezioso staff che lo segue ovunque e per i grandissimi Sasà Salvaggio e Roberto Lipari che hanno reso la serata frizzante e nello stesso tempo riflessiva. Adesso si parte per Vicenza per Nozze di Figaro e The tales of Hoffman.