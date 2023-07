Il 21 luglio presentazione del progetto “Caltanissetta Nova” per riqualificare Largo Barile e l’ex Gasometro di via Angeli

CALTANISSETTA. Caltanissetta Nova. Dalla progettazione alla realizzazione: nuovi spazi per il centro storico. E’ un progetto ambizioso del Comune di Caltanissetta che finalmente ha completato il suo iter progettuale e che presto vedrà la luce. Lo ha reso noto il sindaco Roberto Gambino.

Ciò è stato possibile, spiega il sindaco, grazie ai fondi destinati alla Rigenerazione Urbana. Il Comune di Caltanissetta ha elaborato il progetto per la riqualificazione del Largo Barile (550 mila euro) e la ristrutturazione dell’ex Gasometro di via Angeli (881 mila euro). “Riqualificare e rendere funzionale il Largo Barile è una delle tappe che vede il Palazzo Moncada al centro del progetto di rilancio culturale ed artistico della città” ha sottolineato il sindaco, “La rigenerazione del Largo Barile darà alla città una nuova e funzionale piazza che sarà luogo di accoglienza e biglietto da visita del bel Palazzo Moncada”.

L’altro progetto che andrà in appalto entro il mese di Settembre 2023 è quello relativo al recupero strutturale dell’Ex Gasometro cittadino che verrà ristrutturato e musealizzato per diventare il luogo ove raccogliere e presentare i beni materiali e non che raccontano la città.

L’appuntamento per la presentazione del progetto è per venerdì 21 luglio alle ore 19 presso Spazio Pitta, quartiere Angeli.