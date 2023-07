Gruppo FdI Ars. Presentato ordine del giorno per misure compensazione in favore di Comuni costieri interessati da opere per giacimenti a mare di idrocarburi

Si tratta di provvedimenti finalizzati a riconoscere ai comuni di Butera, Gela e Licata le royalties sulla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti annualmente da concessioni in terraferma e mare, così come previsto dal progetto Argo Cassiopea

Sono stati presentati all’ARS, dal gruppo fratelli d’Italia, con primi firmatari l’on. Giuseppe Catania e l’on. Giusy Savarino, due provvedimenti finalizzati a riconoscere ai comuni di Butera, Gela e Licata le royalties sulla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti annualmente da concessioni in terraferma e mare, così come previsto dal progetto Argo Cassiopea.

“Nello specifico – ha spiegato l’on. Giuseppe Catania – è stato presentato un ordine del giorno per impegnare il governo alla individuazione del percorso amministrativo più utile al riconoscimento di questo importante ristoro alle comunità sopra indicate e, altresì, è stato depositato un disegno. di legge dal titolo “Misure di compensazione in favore dei Comuni costieri che sono interessati da opere strutturali connesse a giacimenti a mare di idrocarburi liquidi e gassosi”.

L’on. Catania ha concluso: “Come gruppo di Fratelli d’Italia, insieme agli altri partiti di maggioranza, anche con il supporto dell’opposizione sosterremo l’approvazione di questo provvedimento legislativo, forti anche della disponibilità e della sensibilità già manifestata dal Presidente Schifani che più volte ha rappresentato la sua volontà di avviare un percorso di approfondimento sul tema”.