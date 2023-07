Etna: una scuola per formare la nuova generazione di vulcanologi

Il progetto IMPROVE, parte del programma europeo Horizon 2020 e che mira a formare la nuova generazione di vulcanologi, con ampie panoramiche e competenze di alto livello, organizza anche quest’anno la Improve Network School sull’Etna, un evento formativo unico per i giovani ricercatori che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel campo della vulcanologia.

Da domenica al 2 agosto saranno riuniti nella suggestiva cornice di Nicolosi 30 studenti provenienti da tutto il mondo, tra cui 15 studenti Improve e 15 esterni di provenienza internazionale. Grazie a una combinazione di lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni di crisi vulcanica, i partecipanti avranno l’opportunità unica di lavorare a stretto contatto con esperti di fama internazionale e di acquisire competenze di alto livello nel monitoraggio multiparametrico dei vulcani e nella modellazione dei processi vulcanici.

IMPROVE (Innovative Multi-Discipline European Research training network on VolcanoEs) finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020 è una “Marie Curie network” di cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è coordinatore, che comprende nove partner accademici e tre partner industriali, provenienti da sette paesi europei.

Durante la scuola, gli studenti avranno accesso a strumenti e tecnologie all’avanguardia utilizzati nel monitoraggio dei vulcani, lavorando come un vero osservatorio vulcanologico. Inoltre, saranno coinvolti in esercitazioni pratiche che comprendono l’interpretazione di dati e osservazioni raccolti durante una simulazione di crisi vulcanica, offrendo loro l’opportunità di applicare le conoscenze teoriche acquisite durante il corso. Parallelamente alla scuola, i ricercatori condurranno un esperimento multiparametrico sul vulcano Etna, al fine di raccogliere e analizzare dati unici sulle dinamiche magmatiche interne. Questo esperimento si concentrerà sull’indagine delle oscillazioni della struttura vulcanica in una banda di frequenze ancora poco esplorata, fornendo informazioni preziose sui processi magmatici profondi e contribuendo a migliorare la nostra capacità di anticipare eruzioni vulcaniche future. Paolo Papale, vulcanologo dell’INGV e coordinatore del progetto IMPROVE afferma: “Siamo entusiasti di offrire questa straordinaria opportunità ai giovani ricercatori di tutto il mondo. La Summer School IMPROVE all’Etna è progettata per offrire una formazione di alta qualità e per creare una rete internazionale di giovani esperti nel campo della vulcanologia. Siamo sicuri che questa esperienza contribuirà a stimolare nuove scoperte scientifiche e a promuovere l’innovazione nel campo dei vulcani”. (