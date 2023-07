Eccellenza. Nuovo colpo di mercato per la Nissa: preso l’esperto portiere Enton Elezaj

La Nissa ha il suo nuovo portiere . Si tratta di Entonio Elezaj. Classe 1996, di origine albanese, il nuovo portiere della Nissa vanta esperienze notevoli. Lo scorso anno ha giocato all’Akragas, ma il portierone, che è alto 1,96 centimetri, nella stagione 2021-2022, ha difeso la porta del Kukesi, società che milita nella massima divisione albanese.

Il nuovo portiere della Nissa, vanta anche una presenza in Europa League. Curriculum di notevole importanza il suo: cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus e del Lanciano, nel 2012 arriva per lui la convocazione nella nazionale albanese Under 17, dove colleziona tre presenze. L’anno successivo il passaggio nella nazionale albanese Under 19. Nel 2014 viene acquistato dalla Pro Vercelli, poi il passaggio allo Sliema Wanderers (Malta) dove fa il suo esordio in Premier Division (massima serie maltese). Nel 2016, viene acquistato dal Perugia, va in prestito al Fondi debutta in Serie C, disputando 35 partite.

Nel 2018, il passaggio al Catanzaro, poi il Trapani (colleziona sette presenze) e il ritorno allo Sliema Wanderers (Malta), dove è protagonista di un ottimo campionato di Premier League. Il passaggio al Kukesi (Albania) significa soprattutto la prima prestigiosa convocazione per una gara di Europa League contro i tedeschi del Wolfsburg.

E siamo al 2020 quando il portiere albanese debutta in Kupa e Shqiperise (Coppa Nazionale) mentre l’anno successivo viene acquistato dal Sirens Fc (Malta) in Premier Division. Ultima tappa, il passaggio all’all’Akragas e adesso ecco la Nissa.