Due 15enni in bici travolti da un furgone mentre stavano attraversando la strada sulle strisce: morto il ragazzo, la ragazza è in coma

Una gravissima tragedia stradale s’è consumata la notte scorsa nel Milanese. Qui, come riporta Sky Tg 24, due 15enni in bici, un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando sulle strisce, a Garbagnate, sono stati travolti da un furgone. Il giovane è morto, la sua amica è grave in ospedale.

L’autista, un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso, era positivo all’alcoltest e senza patente: è stato arrestato per omicidio stradale. L’investimento è avvenuto in via Kennedy a Garbagnate Milanese dove il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, ed è deceduto poco dopo. La giovane, in elicottero, all’ospedale Niguarda di Milano in coma.