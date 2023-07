Consiglio comunale di Sutera: il recesso unilaterale servizio Segreteria Comunale

SUTERA – Assise pomeridiana esattamente alle 17, quella di ieri 17 luglio 2023, tenutasi presso l’aula consiliare. Sono state discusse diverse questioni di rilievo. Infatti, così si legge in una nota dei consiglieri della minoranza: “Durante gli adempimenti preliminari, il gruppo consiliare di minoranza ha fatto presente che le dichiarazioni espresse dalla maggioranza non erano all’ordine del giorno. Constatata l’impossibilità di inserirli nella seduta odierna, si è passati a discutere nel merito il principale punto all’ordine del giorno relativo al “recesso unilaterale della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Sutera e Campofranco”. Sebbene si riconosca il pieno diritto del Sindaco di procedere al cambio del Segretario Comunale, e che tale scelta sia avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dei termini previsti, i consiglieri di minoranza hanno espresso il loro disappunto in relazione all’opportunità politica della decisione presa. Nella nota protocollo 5236 del 03/07/2023, la Sindaca del Comune di Sutera ha motivato tale scelta con “mutate esigenze organizzative”, senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni nonostante le richieste espresse dalla minoranza. È importante sottolineare che il Comune di Campofranco, che condivideva il Segretario Comunale, non ha riscontrato le stesse mutate esigenze, il che solleva interrogativi sulla motivazione sottesa. La scelta effettuata dalla Sindaca e dall’amministrazione comunale sembra contraddire uno dei pochi principi promossi durante la campagna elettorale dalla lista “Insieme si può cambiare”, che si era impegnata a favorire la permanenza dei cittadini suteresi a Sutera, creando anche le condizioni favorevoli per incentivare il ritorno di quanti più cittadini possibile nel loro paese. La dottoressa Nicosia, infatti, è a pieno titolo una cittadina suterese e ha svolto il suo ruolo di Segretario Comunale in modo imparziale, tutelando sia la maggioranza che la minoranza. La giustificazione ulteriore della Sindaca, basata sulla riduzione dei costi, in quanto la convenzione gravava maggiormente sul Comune di Sutera, è stata smentita dagli stessi amministratori che, lontani da esigenze di spending review, hanno aumentato senza scrupoli le proprie indennità. Ribadiamo che non pensiamo minimamente che questa scelta sia stata influenzata da forze esterne all’amministrazione in carica, probabilmente a causa di vecchie incomprensioni e antiche rivalità mai del tutto risolte. Infine, è importante riconoscere l’importanza del ruolo del Segretario Comunale, figura esperta nelle dinamiche amministrative, soprattutto nei piccoli comuni che, a causa dei pensionamenti e del blocco dei turnover, faticano a far fronte alle normali esigenze amministrative. Anche per questo, desideriamo ringraziare la dottoressa Nicosia per la dedizione dimostrata in questi anni e per il suo contributo nell’assistere l’amministrazione Grizzanti nel corso di quasi due mandati legislativi. (I Consiglieri di Minoranza Per Sutera nel Cuore: Carmela Alongi Nuccia Marina Malta Avv. Carmelo Salamone)