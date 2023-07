Catania. Incendio all’aeroporto di Fontanarossa: voli sospesi fino alle ore 14 del 19 luglio

Dopo l’incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, i voli sono stati sospesi fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio. E’ quanto ha comunicato la Sac con una nota.

Il sindaco Trantino, in una nota su Facebook ha comunicato: “A causa dei fumi e delle polveri provocate dall’incendio subito domato, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso. Si invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree e a non venire a Fontanarossa per gli intuibili gravi disagi alla circolazione. Chiedo la cortesia di condividere questo messaggio perché raggiunga il maggior numero di persone”.