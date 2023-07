Campofranco ricorda il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta e presenta il libro di Roberto Mistretta sul giudice Livatino

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta, uccisi a Palermo il 19 luglio 1992. Lo ricorda anche con la presentazione del libro di Roberto Mistretta sul giudice Rosario Livatino.

La commemorazione si svolgerà a partire dalle ore 18:30 con una passeggiata antimafia che partirà dalla villa comunale Falcone e Borsellino e porterà in piazza Crispi. Alle ore 19:00, presso il Museo di storia locale, si terrà la presentazione del libro di Roberto Mistretta: “Rosario Livatino l’uomo, il giudice, il credente”, edito da Paoline.

Il libro racconta la storia del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia a soli 37 anni. Come scrive l’autore, “Livatino era un uomo dello Stato, un profondo conoscitore del diritto e del contesto sociale in cui tale diritto veniva applicato. Coglieva appieno la pericolosità del suo lavoro, ma non indietreggiò mai. Continuò ad agire sorretto e da una convinzione: servire lo Stato, non servire chi serve lo Stato.” L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.