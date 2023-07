Caltanissetta. “Risate Senza Frontiere”, nel progetto Sai la cooperativa sociale Etnos regala alla Città spettacolo comico con Toti&Totino

CALTANISSETTA. “Risate Senza Frontiere” nasce su iniziativa della coop. Soc. Etnos che vede nello spettacolo comico con protagonisti Toti&Totino un momento di aggregazione per “unire la nostra città”.

Lo spettacolo, già sold out, che si terrà il prossimo 20 luglio a “Il solito posto”, sito in via Santo Spirito nr. 82, che vedrà un secondo appuntamento il 4 agosto a Montedoro, è uno straordinario evento comico che mira a unire la nostra città attraverso l’arte della risata grazie al tanto amato duo comico siciliano.

In un mondo spesso stressante e diviso, si vuole creare un’esperienza divertente e coinvolgente che permetta di mettere da parte le differenze e trovare la gioia comune nella risata. Attraverso questo spettacolo comico, si vuole creare un’atmosfera di allegria, solidarietà e connessione.

“Uniamoci e scopriamo come possiamo utilizzare l’umorismo per creare legami più forti nella nostra comunità”, dicono i partner del progetto.

“Risate Senza Frontiere” si inserisce all’interno del progetto Sistema accoglienza integrata (Sai) promosso dal Ministero dell’Interno con la supervisione del Libero consorzio comunale e gestito dalla coop. Soc. Etnos presieduta da Fabio Ruvolo.

Gli obiettivi sono diffondere la gioia e l’ottimismo creando un’esperienza che porti sorrisi sui volti di tutti i partecipanti. Attraverso la risata, si vuole diffondere la gioia e l’ottimismo, rafforzando il benessere emotivo e mentale di coloro che parteciperanno allo spettacolo.

Inoltre, promuovere l’inclusione e la diversità: la risata è un linguaggio universale che può superare le barriere culturali e sociali. Si desidera che lo spettacolo rifletta la diversità della nostra comunità offrendo uno spazio per l’umorismo che sia accessibile a tutti.

Infine, favorire l’interazione sociale e la coesione comunitaria. Durante l’evento, verrà promossa l’interazione tra il pubblico e gli artisti, creando un’atmosfera di partecipazione attiva affinché le persone si conoscano meglio, possano stringere nuove amicizie e si sentano parte di una comunità unita.

“Risate Senza Frontiere” è un’opportunità per tutti di mettere da parte le nostre differenze e unirci nella gioia della risata. Attraverso lo spettacolo comico si potranno instaurare legami più forti, promuovere l’inclusione e valorizzare il talento siciliano.