Caltanissetta. Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro: la scadenza delle istanze per l’esame di abilitazione è il 21 luglio

CALTANISSETTA. Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, Rag. Rosalia LO BRUTTO, in relazione alla sessione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Consulente del Lavoro 2022/2023, che si svolgeranno il 05 e 06 settembre 2023, ricorda che, la scadenza perentoria, pena l’inammissibilità, per la presentazione delle domande di ammissione è il 21 Luglio 2023.

Al riguardo si fa presente che :

1- La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata, a pena esclusione, esclusivamente in modalità telematica tramite il sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it;

2- L’accesso alla procedura on- line avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID ( Sistema pubblico di identità digitale) o carta di identità elettronica;

3- La domanda dovrà essere integralmente compilata e inviata, a pena di inammissibilità, entro il 21 luglio 2023. L’avvenuto invio della domanda, e il relativo perfezionamento, è attestato esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma on-line rilascia al termine della procedura.

4- Per completare l’invio telematico della domanda, il candidato è tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede mediante SPID:

Imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00);

Tassa d’esame di euro 49,58 (quarantanove/58), dovuta ai sensi dell’articolo 4 della Legge 8 dicembre 1956, n° 1378, nonché del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.