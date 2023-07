Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “Pavimentazione di via Libertà degradata; si intervenga”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni a proposito del degrado in cui, a suo dire, versa la via Libertà.

“La via Libertà è una delle strade più importanti della città di Caltanissetta. Della Caltanissetta moderna. Ovvero la città realizzata a partire dal secondo dopoguerra. Lungo la via Libertà troviamo oggi sobri edifici condominiali, l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta”, il Palazzo di Giustizia, molteplici attività commerciali, bar, ristoranti, spazi verdi. In questi giorni, ho scattato la foto qui allegata, che evidenzia il degrado di un tratto di pavimentazione della strada.

E’ da anni questa pavimentazione si trova in tale stato. Tra l’altro, la zona è abitata da tanti cittadini anziani e il pericolo di rovinose cadute, a causa del degrado delle pavimentazioni, è piuttosto alto. A quanto pare, non è chiaro a chi appartenga lo spazio evidenziato: ovvero se sia di pertinenza del Comune o del relativo edificio condominiale.

Di certo non è accettabile una situazione di degrado del genere, protratta negli anni. A parte le bottiglie di birra rotte per terra. Ma quelle, purtroppo, le troviamo in tanti altri punti della Caltanissetta moderna e della Caltanissetta antica”.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia