Caltanissetta. Il sindaco sulla Villa Amedeo: “Stiamo provvedendo al ripristino dei giochi e alla pulizia delle aiuole, dopo di che la villa sarà riaperta”

CALTANISSETTA. Una buona notizia da parte del sindaco Roberto Gambino a proposito della villa comunale Amedeo. “Stiamo provvedendo al ripristino dei giochi per i bambini e alla pulizia delle aiuole di Villa Amedeo”, ha comunicato il primo cittadino nisseno a proposito degli interventi che si stanno effettuando all’interno della storica villa comunale per renderla più funzionale alle esigenze dell’utenza cittadina.

Il sindaco ha poi concluso sottolineando che, “Non appena le ditte appaltanti avranno terminato, la villa verrà riaperta”. Dunque, si può dire che è iniziato il conto alla rovescia per l’attesa riapertura di una villa comunale come Villa Amedeo che in un periodo di caldo come quello attuale, può diventare un punto di ristoro per tanti cittadini sotto l’ombra di alberi secolari. A questo punto si attende solo che gli interventi siano conclusi in modo da riaprirla al più presto.