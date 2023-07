Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino all’incontro su “Commissioni d’Inchiesta e Indagini Penali” al parco Palmintelli

CALTANISSETTA. Presso il Parco Archeologico Palmintelli il sindaco Roberto Gambino ha avuto l’onore e il piacere di portare i saluti della Città alla platea riunitasi per l’incontro “Commissioni d’Inchiesta e Indagini Penali”.

L’evento, organizzato in occasione del 31esimo anniversario della strage di Via D’Amelio, ha fornito a tutti ottimi spunti di riflessione sul contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

Il sindaco ha espresso il suo grazie all’Associazione Nazionale Magistrati, all’organismo di formazione della Magistratura e alla Presidente della Corte d’Appello per avere organizzato l’evento in un luogo simbolo per la città di Caltanissetta, adiacente al palazzo di giustizia all’interno del quale sono stati squarciati i veli sulle stragi di Capaci e Via d’Amelio.